Girondins : Gasset remet un coup de pression à ses dirigeants

Ça devient chaud entre Jean-Louis Gasset et ses dirigeants ! Après avoir déclaré que ces derniers lui avaient caché la véritable situation du club, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux refuse désormais de se fixer un autre horizon que la fin de saison ! Pourtant, il est sous contrat avec le FCGB jusqu'en juin 2022.

Mais il semblerait que la deuxième partie de saison catastrophique des Girondins, qui empilent les défaites et dévissent au classement, ait fini par lasser l'expérimenté entraîneur. Enthousiaste à l'idée de revenir dans un club où il avait été sacré champion de France en 2009, il déchante depuis, entre l'obligation de vendre tous les meilleurs joueurs et les tensions entre la direction et les supporters. D'ailleurs, au micro de Canal+ hier après-midi après la défaite à Montpellier (1-3), il a refusé de confirmer qu'il serait encore là en 2021/22 : "On va déjà essayer de terminer cette saison du mieux possible, après on verra". Ce qui en dit beaucoup sur ses intentions…