Girondins : Gasset va dans le sens de Koscielny et fait une annonce forte pour Ben Arfa

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La sortie de Laurent Koscielny en conférence de presse ce jeudi a fait beaucoup de bruit. Le défenseur central des Girondins de Bordeaux a fustigé l'attitude d'une partie de l'effectif, notamment les joueurs en fin de contrat, accusés de ne pas se donner à fond. Il est également revenu sur son altercation avec Hatem Ben Arfa à la fin du triste 0-0 contre 9 Marseillais, affirmant n'avoir aucun regret.

"Ce qui compte, c’est que le club marche bien"

Contre toute attente, Jean-Louis Gasset a dit à peu près la même chose que son joueur, de façon moins virulente, certes, mais en affirmant qu'il pourrait se priver de Ben Arfa : "On sait très bien que ce genre de joueur, quand il ne fait pas la différence, il est un peu plus critiqué. C'est logique. Je peux me passer de lui. Tout est possible. Il faut attendre de connaître les joueurs disponibles dans le groupe. Tout est possible."

"Quand c’est vous qui faites l’équipe, vous êtes un personnage central, bien sûr. Mais dans le discours d’être déterminé, de retrouver cet état d’esprit de combat et de surpassement, il faut voir les gens travailler et voir sur qui on peut compter. Je compte ces joueurs-là parce qu’on a beaucoup de joueurs blessés ou incertains. Mais à partir du moment où on aura fait le groupe, il faudra faire des choix. J’ai une petite expérience dans le football. J’ai travaillé dans des vestiaires où il y avait des grands noms, je peux vous dire qu’ils ne sont pas tous amis. Ce qu’il faut faire comprendre à un groupe, c’est que c’est l’intérêt collectif qui compte. On travaille aux Girondins de Bordeaux, qui est un club mythique, et ce qui compte, c’est que le club marche bien. Il faut réagir dans ce moment difficile. On l’a déjà fait, donc je sais qu’on en est capable. C’est toujours plus difficile quand vous l’avez fait deux, trois fois, mais on en est capable.”