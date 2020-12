Girondins : Gasset veut éviter deux gros pièges avec Ben Arfa

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Il est le joueur qui change tout aux Girondins depuis quelques semaines. Alors que son arrivée, libre de tout contrat, avait suscité un certain scepticisme, Hatem Ben Arfa montre de nouveau à la Ligue 1 à quel point il peut être décisif quand son état de forme est suffisant.

Des performances qui en font un joueur précieux qu'il convient d'utiliser avec précaution. En conférence de presse relayée par Webgirondins, Jena-Louis Gasset a confié son souci de ne pas trop tirer sur la corde. « On verra s'il peut enchaîner les matchs. On verra comment va se passer son premier match. Je n'ai pas envie de le blesser. Il ne faut pas avoir de regrets », estime le coach bordelais.

Gasset veut éviter la Ben Arfa dépendance

Deuxième piège que Jean-Louis Gasset veut absolument éviter : entretenir l'idée d'une Ben Arfa dépendance. Sans doute soucieux de ne pas voir son équipe trop se reposer sur lui, le coach bordelais veut souligner l'importance du groupe dans son ensemble. « Aujourd'hui, huit questions sur dix sont sur Hatem Ben Arfa. Mais j'ai un groupe de 23 joueurs à gérer. On parle d'Hatem parce qu'il a marqué le but. Il y a d'autres bons joueurs dans ce groupe. Il n'y a pas de dépendance. Si demain il est suspendu ou blessé on ne joue plus ? », interroge le coach bordelais.