Girondins : Gérard Lopez accusé d'être derrière le conflit Costil - ultras !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Plus les jours passent, plus les Girondins de Bordeaux s'enfoncent dans une crise sans fin, alors que leur situation sportive est déjà catastrophique. Les Ultramarines ont publié ce mercredi un communiqué dans lequel ils confirment que Benoît Costil et Laurent Koscielny ont bien proféré des insultes racistes la saison passée. Et qu'ils ont bien l'intention de voir le gardien quitter le club dans les plus brefs délais.

Devant une telle gabegie, l'insider Mohamed Toubache-Ter pose la question qui tue sur Twitter : à qui profite le crime ? Et pour lui, la réponse s'impose : Gérard Lopez. "À Bordeaux, on accuse deux joueurs pros d’être des racistes… sans la moindre preuve. On a un collectif de supporters qui se revendique être « un lanceur d’alerte » On a un club qui meurt. Qui est derrière cela ou se frotte les mains ? Un type qui laisse Mouscron crever, non ?" Et c'est vrai que Lopez a entamé une chasse aux gros contrats, dont Costil fait partie. Et qu'à Lille, il n'avait pas hésité à coller une fausse accusation sur le dos de Marcelo Bielsa pour le virer sans avoir à le payer...

Raphaël Nouet

Rédacteur