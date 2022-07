Girondins : Gerard Lopez annonce une mauvaise nouvelle pour les salariés !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C’est officiel depuis quelques heures, les Girondins évolueront bel et bien en Ligue 2, cette saison. Après plusieurs appels, les dirigeants ont obtenu gain de cause après du CNOSF et de la FFF. Cependant, la relégation ne va rester sans conséquences pour le club scapulaire et Gerard Lopez annonce une mauvaise nouvelles pour les salariés.

70 emplois en moins

Dans une interview, accordée à Sud-Ouest, le président des Girondins a annoncé que des emplois allait être supprimés : « Un plan social est en place, ce sera aux alentours de 70 emplois à peu près. Les suppressions étaient malheureusement prévues et nécessaires. L’entreprise a été touchée par le covid, par des décisions calamiteuses de gestion et on en a hérité. La première phase du sauvetage ne s’est pas bien passée, on est dans la deuxième phase. »