Girondins : Gérard Lopez déjà désespéré et prêt à vendre le club ?

Si les Girondins de Bordeaux ont passé le cut de la DNCG avec un encadrement de masse salariale et d'indemnités de mutation, le club aquitain reste dans une situation très précaire. Alors que l'entourage de Gérard Lopez reste optimiste dans les médias, le journaliste Romain Molina, très bien renseigné sur les arcanes du football, est lui beaucoup plus pessimiste... Mettant en avant une anecdote pour montrer combien le club au scapulaire va mal.

« Gerard López cherche activement de l’argent (quitte à revendre déjà). Le club a annoncé en interne ne pas avoir l’argent pour le repas de Noël de la section féminine. On a donc demandé aux joueuses de mettre 20 euros chacune. On essaye de faire économiser le moindre centime chez les jeunes, et les filles (ça cherche à vendre des joueuses, baisser les salaires...). Le club s’est engagé aussi à vendre des joueurs cet hiver », annonce l'enquêteur.

Vraiment très inquiétant pour les supporters alors que, du côté du club de Mouscron (Belgique), propriété de Gérard Lopez, il y a toujours de gros impayés au niveau des salaires...

