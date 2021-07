Girondins : Gérard Lopez demain à la DNCG, le vestiaire s'inquiète

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

C'est ce lundi que Gérard Lopez passera son grand audit devant la DNCG, une étape déterminante dans le rachat des Girondins de Bordeaux. A cette occasion, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois tentera de faire sauter la rétrogradation administrative prononcée en Ligue 2 contre le club aquitain suite au désengagement de King Street.

Koscielny : « On se pose beaucoup de questions »

Face à cette date charnière, il n'y a pas que les supporters qui retiennent leur souffle. Du côté des joueurs, on regarde aussi avec angoisse cette date comme l'a reconnu Laurent Koscielny, répondant aux questions de Sud-Ouest à l'issue du match amical des Girondins contre Bergerac.

« Tant que la DNCG n’aura pas donné son verdict, on est dans l’attente. On espère que ça va aller très vite après (...) On sait que c’est toujours une période un peu compliquée où on se pose beaucoup de questions. On attend avec impatience lundi pour qu’on puisse tourner cette page et repartir sur un nouveau chapitre », a glissé l'expérimenté défenseur aquitain.