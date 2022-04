Girondins : Gérard Lopez écarté en cas de relégation ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Beaucoup de supporters craignent que Gérard Lopez ne lâche les Girondins de Bordeaux en cas de relégation. Ils s'appuient sur le fait que l'homme d'affaires n'a pas les moyens financiers d'assumer une catastrophe économique et qu'il a déjà laissé l'Excel Mouscron au bord du précipice. D'ailleurs, il serait prêt à céder le club belge, relégué en Deuxième division, pour un euro symbolique... Mais selon Sud-Ouest, un scénario encore pire pourrait s'écrire.

Le journaliste Vincent Romain explique sur Twitter : "Gérard Lopez est propriétaire des Girondins et dit qu'il restera même si descente en L2. Sauf que ça ne dépend pas de lui. Fortress et King Street, les créanciers du club, ont la main et peuvent légalement l'écarter en cas de relégation". Un peu comme ce qu'il s'est passé à Lille, l'année du titre. Dans tous les cas, il semblerait donc que si le bateau bordelais coule, son capitaine soit le premier à partir !

Raphaël Nouet

Rédacteur