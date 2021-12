Girondins : Gérard Lopez ne loupe pas certains de ses joueurs

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Bordeaux est au plus mal. 18e au classement de Ligue 1, les Girondins restent sur une série de 4 matches sans succès avec notamment 12 buts encaissés. Ce dimanche pour la réception de l'Olympique lyonnais (20 h 45), il y a urgence à réagir. Le président du club bordelais Gérard Lopez a laissé éclater sa colère dans le quotidien l’Équipe quant à l'actualité de sa formation. Les joueurs cadres tels que Benoît Costil et Lorent Koscielny en ont pris pour leur grade. « Je ne pense pas qu'ils ont fait le maximum parce que l'équipe n'a pas fait le maximum, le coach non plus et moi non plus. Sinon, on ne serait pas 18es. Aujourd'hui, je ne protège personne et je ne critique personne », a déclaré Gérard Lopez qui n’a pas oublié de mentionner les jeunes de l’effectif. « Les joueurs d'expérience doivent faire plus mais il faut aussi que les jeunes commettent moins d'erreurs. On est tous en-dessous de ce qu'on est capables de donner. »