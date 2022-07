Girondins : Gérard Lopez réagit à la rétrogradation et va faire appel

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

En début de soirée, la commission d'appel de la FFF a décidé de confirmer la sentence de la DNCG. Les Girondins de Bordeaux joueront donc en National 1 la saison prochaine. Un verdict inacceptable pour Gérard Lopez. Le patron du club aquitain a réagi via un communiqué et annonce déjà sa volonté de faire appel car, comme il le rappelle, cette décision pourrait avoir de plus graves conséquences...

"Cette décision injuste est inacceptable et incompréhensible. Je le dis très clairement ce soir aux supporters, aux Bordelais, et à tous ceux qui ont le sang marine et blanc : je me battrai jusqu'au bout et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'exercer un recours contre cette décision inique." Il reste en effet un ultime recours au FCGB.

🚨 Communiqué du Club 🚨 pic.twitter.com/k0aTkVJWYp — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 5, 2022

Pour résumer Après que la commission d'appel de la FFF a confirmé la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National 1, ceux-ci ont décidé de faire appel. Leur président, Gérard Lopez, ne comprend pas et n'accepte pas ce verdict.

