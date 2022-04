Girondins : gros coup dur avant l’OL et l’ASSE !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux sont dans la zone de relégation. Pour en sortir les hommes de David Guion vont devoir prendre des points contre l’OL et L’ASSE, leurs deux prochains adversaires. Pour ces rencontres, un coup dur tombe pour Bordeaux.

Blessé lors du match entre Bordeaux et Metz, hier après-midi, Timothée Pembélé a indiqué être touché aux ligaments croisés sur son Instagram : « Malheureusement, j'ai passé une IRM suite à ma blessure, et c'est bien les ligaments croisés qui sont touchés. Un long parcours de rééducation m'attend, c'est un moment difficile pour moi bien-sûr, mais le plus important est ailleurs pour l'instant. »

La saison du latéral droit bordelais est terminée, il ne pourra plus aider ses partenaires dans la lutte pour le maintien.

Pour résumer Les Girondins vont affronter l’OL puis l’ASSE pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Avant ces matchs, un gros coup dur tombe pour les Girondins. Timothée Pembélé est touché aux ligaments croisés, sa saison est terminée.

Adam Duarte

Rédacteur