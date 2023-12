Girondins : grosse inquiétude pour Maja, sa terrible blessure en vidéo

Parti à WBA cet été, Josh Maja, quatrième meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée, sous les couleurs de Bordeaux, s'est grièvement blessé ce samedi.

A la peine depuis le début de la saison, l'attaquant nigérian affrontait son ancienne équipe de Sunderland, en Championship, et il a été victime d'un vilain tacle par derrière, très violent, qui l'a amené à quitter le terrain dans la foulée. La vidéo parle d'elle-même. A noter que le joueur de Sunderland n'a reçu qu'un avertissement...

Absolutely ridiculous challenge.

Feel for Maja. He's been absolutely done there.

How's it not even a Red!!!!#WBA

