Girondins : Guion a 2 reproches à faire à ses joueurs après la défaite contre l'ASSE

Leaders du championnat, les Girondins de Bordeaux se sont pris les pieds dans le tapis à Saint-Etienne (0-2). Une défaite pas inquiétante que David Guion a expliqué au micro de beIN par le manque de réalisme de son équipe, pénalisée par deux blessures en première mi-temps (Alberth Elis, Junior Mwanga). Le technicien a regretté un certain manque de caractère en plus de l'efficacité dans le dernier geste.

"C'est au niveau du réalisme et de l'efficacité que ça se joue. Les actions, on les a eues. On a fait flamber le gardien adverse. On a bien démarré la deuxième mi-temps, même si ça a été frustrant d'être mené. Hélas, on n'a pas réussi à marquer, c'est donc normal d'avoir un résultat défavorable. Les blessures en début de match ont changé les plans. On voyait qu'Elis était parti pour faire des choses intéressantes dans le dos de la défense stéphanoise. Sa sortie nous a enlevé un atout offensif. Idem défensivement avec la blessure de Junior Mwanga. Ca a grippé l'équipe pendant cinq-dix minutes. Il faut avancer dans le caractère, la personnalité. Être mené, ça arrive. Il faut savoir surmonter ces difficultés. On n'a pas été bon dans les choix, dans la rigueur, dans l'intensité. Il fallait être plus intense dans tout ce qu'on fait. Dans les choix, on s'est un peu embrouillés. On avait plusieurs solutions mais on faisait de mauvais choix."