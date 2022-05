Girondins : Guion rend les armes pour le maintien après la défaite à Angers

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux s’enfoncent vers la Ligue 2. Les Girondins se sont inclinés sur la pelouse du SCO d’Angers (4-1). Une nouvelle défaite pour des Bordelais qui affichent un niveau de jeu trop insuffisant pour espèrer rester en Ligue 1. Après le match, le coach des Girondins n’a pas su cacher sa déception.

David Guion s’est exprimé sur la défaite de son équipe. "Je suis vraiment déçu, les matchs s’enchaînent et toujours les maux qui ressurgissent. Des erreurs individuelles nous plantent, mais on n’a jamais su revenir malgré nos efforts. Est ce que j'y crois encore ? C'est difficile, car on ne gagne pas de matchs, je ne me concentre que sur mon équipe. Il va me falloir digérer ce match. Merci aux supporters d’avoir été nombreux et nous encourager, je suis très désolé pour eux. Je vais digérer et ensuite penser aux 2 prochains matchs."

Fin du match au Stade Raymond Kopa.



[4-1] #SCOFCGB pic.twitter.com/lMK80jwIeQ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 8, 2022

Adam Duarte

Rédacteur