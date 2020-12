Girondins : Hwang, Ajorque, Lala... Gasset décrypte sa stratégie gagnante à Strasbourg

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Après leur défaite à domicile contre l'ASSE (1-2), les Girondins de Bordeaux ont bien réagi en allant s'imposer dimanche à Strasbourg (2-0) grâce à deux buts de leurs Brésiliens, Pablo et Otavio. Un match bien maîtrisé, bien préparé par Jean-Louis Gasset, qui est revenu sur sa stratégie à la Meinau au micro de Radio Aquitaine (propos retranscrits par Girondins4Ever). « A partir du moment où je mettais Hwang Ui-Jo en pointe, cela voulait dire qu’on allait trouver la profondeur, a expliqué Gasset. Mais c’est sur un centre qu’on met le second but, ce n’est pas une tactique voulue. On est passé un peu par les côtés. Si je me souviens bien, il y a même eu un but refusé sur un centre. Il n’y avait rien de voulu ».

« Il fallait qu'on bloque les côtés »

Et au coach à la casquette d'ajouter : « Les coups de pied arrêtés, ce jeu direct sur Ajorque qui garde le ballon... On avait travaillé pour ne pas prendre beaucoup de centres, et notamment de la droite parce que Lala sans déborder, il met le ballon devant le but, et avec la présence qu’ils ont devant… Il fallait qu’on bloque les côtés. Il y a des fois où on bloque à l’intérieur parce que des équipes ont des joueurs très forts entre les lignes. Là, c’était une obligation d’empêcher de centrer parce qu’ils ont une présence athlétique qui est assez impressionnante ».