Girondins : Jean-Louis Gasset regarde encore l’ASSE

S'il est parti de l'AS Saint-Etienne à l'été 2019 pour prendre une retraite qui n'aura finalement durée qu'un an, Jean-Louis Gasset est encore très attaché au club ligérien... Et encore plus quand il affronte son club de cœur du MHSC.

Dimanche dernier, le coach des Girondins de Bordeaux était devant son petit écran pour regarder le match de 13h opposant les Verts aux Héraultais. Il a été séduit par la prestation du club pailladin, prochain adversaire de son équipe (samedi, 17h).

Gasset prend exemple sur Montpellier … contre les Verts

« Montpellier est bon exemple à suivre pour les Girondins. Cela fait trois ans que Michel Der Zakarian est là, trois ans qu’il met l’équipe dans les 10 premiers avec un budget moyen. Ils y arrivent avec un bon recrutement, une bonne entente. Et quand ils traversent un mauvais moment, tout le monde est uni. Ils sont connu une période compliquée mais je savais qu’ils allaient avoir le retour de flamme car c’est un club uni, un club famille et ils ont des guerriers. Ils ont gagné à Saint-Etienne. Les leaders Delort, Savanier, Laborde ou Ferri ont parlé fort », a-t-il indiqué en conférence de presse.