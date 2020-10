Girondins : Jimmy Briand a encore prévu de voler la vedette à Ben Arfa

Auteur de son 100e but en Ligue 1 le week-end dernier contre Nîmes (2-0), Jimmy Briand (35 ans) a enfin atteint l'objectif qu'il s'était fixé en prolongeant son contrat aux Girondins de Bordeaux. Dans un entretien à Téléfoot, l'ancien Rennais, Lyonnais et Guingampais a néanmoins laissé entendre qu'il n'était pas rassasié par ce joli chiffre.

« Marquer, c’est de la vitamine. Quand on est attaquant, on aime marquer des buts. J’ai la particularité d’aussi aimer offrir des buts. Je suis content quand je peux être décisif pour l’équipe. Mais un attaquant se nourrit des buts et moi, j’ai encore envie d’en marquer, je ne compte pas m’arrêter là. Il me reste deux ans à Bordeaux, et je vais en profiter un maximum », a-t-il promis dans des propos rapportés par Girondins4ever.