Girondins : journée décisive pour la reprise du club ?

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Demain, les Girondins de Bordeaux joueront leur survie sportive au Moustoir de Lorient. Une défaite et la zone rouge se rapprochera très dangereusement. Une victoire et le maintien sera quasiment acté. Mais c'est sans doute aujourd'hui que leur continuité va se jouer. Car les deux hommes d'affaires intéressés par le rachat du FCGB après le désistement de King Street, Bruno Fievet et Pascal Rigo, ont prévu de se rencontrer, comme l'a expliqué le premier nommé à Sud-Ouest.

« On a prévu de se parler ce week-end, a déclaré Fievet. On est amis dans la vie, on partage au moins deux passions communes, les Girondins et le golf, et on a une vision assez similaire de ce qu’on veut pour les Girondins. Il n’y a pas de raison pour qu’on ne tombe pas d’accord, sauf élément externe qui viendrait perturber notre belle entente. » Le sauvetage des Girondins, c'est peut-être pour aujourd'hui !