Girondins : King Street a des offres et a fixé un prix secret pour vendre le club

Les Girondins de Bordeaux ont fait forte impression hier à Nice. Face à des Aiglons en perte de confiance évidente, les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont pas eu à forcer leur talent pour s’imposer à l’Allianz Riviera sur un score sans appel (3-0). Paul Basse en a d’ailleurs profité pour inscrire son tout premier but sous les couleurs de son club de cœur.

En parallèle de cette rencontre à sens unique, on a appris que King Street était ouvert à la vente du FCGB. L’actionnaire des Girondins a même reçu plusieurs propositions en ce sens et aurait fixé un prix secret pour entamer d’éventuelles négociations.



« Plusieurs offres de rachat des Girondins de Bordeaux ont été rejetées ces derniers mois par King Street qui réclame officiellement près de 130 millions d’euros or une offre de 100 millions pourrait satisfaire le fond d’investissement américain pour céder le club », a glissé le journaliste Abdellah Boulma sur Twitter. Avis aux intéressés.