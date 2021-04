Girondins : King Street se retire, coup de tonnerre à Bordeaux !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Coup de tonnerre à Bordeaux ! Dans un communiqué, les Girondins ont annoncé ce jeudi que le fonds d'investissement américain King Street "ne souhaitait plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs". Le club girondin, actuel 16e de Ligue 1, est placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.