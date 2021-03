Girondins : King Street vendeur et prêt à mettre la clé sous la porte ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Ça va mal aux Girondins de Bordeaux. Malgré une embellie aussi courte qu’improbable en début d’année, le FCGB est retombé dans ses travers et enchaîne les mauvais résultats sur le plan sportif. Que dire de ceux réalisés sur le terrain financier ?

Selon France Football, King Street songe à une revente en raison d’une « situation économique catastrophique » et d’un « déficit proche aujourd'hui de 80 M€ qui ne cesse de se creuser. » Le fonds d'investissement américain s'est donc mis en quête d'un repreneur pour mettre fin à la gabegie financière. Avec quelques conditions.

Triple avantage avec un redressement judiciaire

« Le fonds ne veut pas céder le club, acheté 100 M€ le 6 novembre 2018 à M6, à n'importe quel montant. Mais plus le temps passe, plus l'actif se déprécie, y compris l'actif joueurs sur lequel comptait King Street pour faire entrer du cash, peut-on lire dans les colonnes de FF. Certains évoquent un redressement judiciaire, qui aurait le triple avantage d'apurer la dette, de séduire des repreneurs et de ne pas entraîner une rétrogradation, à la condition que ce redressement judiciaire et le plan de reprise interviennent avant le début de la saison 2021-22.