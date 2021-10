Girondins : Koscielny, une bombe à retardement pour Lopez ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Laurent Koscielny est un cas à part à Bordeaux : le contrat de l'ancien Gunner était le seul de l'effectif qui ne figurait pas dans la data room lors du processus de vente des Girondins ! Et poyr cause : L’Équipe fait savoir qu’il est particulièrement hors-normes à l’échelle du club aquitain.

À savoir des émoluments de 3 M€ brut par an - et une durée d'engagement de trois ans plus deux en option qui se déclencheront automatiquement le joueur de 36 ans souhaite rester au club l'été prochain. Depuis le 1er juillet, la décision lui appartient d’ailleurs exclusivement !

La mauvaise surprise pour les repreneurs a été de constater que même si Koscielny venait à raccrocher les crampons au mois de juin, un accord devrait être trouvé pour ne pas avoir à lui verser une somme de 5 M€ qui correspond à ce qu'il doit toucher lors de ses deux dernières années : 3 M€ pour la saison 2022-2023 et 2 M€ en 2023-2024. Comme Paul Baysse et Jimmy Briand, Koscielny dispose de plus d'une clause de reconversion. Autant dire que le futur de l’ancien Bleu semble lié encore longtemps au FCGB.

