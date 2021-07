Girondins : l'appel du pied d'Alain Giresse à Gérard Lopez

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Visiblement touché par la descente aux enfers de son club de cœur, Alain Giresse s'investit beaucoup dans les Girondins de Bordeaux ces derniers temps. Il avait ainsi accepté de faire le tampon entre la direction et les supporters au cours d'une réunion à la mairie. Mais l'homme aux seize saisons au FCGB ne veut pas s'arrêter là. Au micro de France Info, il a révélé qu'il aimerait bien avoir un rôle aux côtés du futur repreneur.

“Si le prochain propriétaire du club me demande de revenir entraîner ? Non, je ne serai pas entraîneur. Mais je pense que Bordeaux a une identité que l’on réclame, qui a disparu. L’amour du club est complètement mis de côté donc il faut recadrer le club. Et je suis bien placé pour amener tous ces éléments-là, faire en sorte que dans son projet sportif, le club se recadre et se remette en place telle que nous l’attendons dans notre région.”

