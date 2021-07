Girondins : l'explication de Petkovic sur son choix de rejoindre Bordeaux !

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

C’est l’été du grand changement pour les Girondins. Le club a fait venir Gérard Lopez au poste de président, Admar Lopes en tant que nouveau directeur sportif et Vladimir Petkovic sur le banc de Bordeaux. En parlant de ce dernier, l’ancien sélectionneur de la Suisse a surpris tout le monde en rejoignant les marines et blancs. Le nouveau coach de 57 ans était en conférence de presse, ce vendredi, pour expliquer son choix :



“Je voulais faire quelque chose de différent et voilà pourquoi mon choix. Je suis parti en vacances sans aucune idée de ce que j’allais faire. Les clubs étaient déjà en train de s’organiser, notamment sur le mercato et Bordeaux m’a appelé. J’ai été surpris mais immédiatement j'ai saisi cette occasion. J'ai rencontré le directeur sportif et le président. J’ai compris que nous étions sur la même longueur d’onde. J’ai accepté le challenge surtout avec le beau projet proposé.”

