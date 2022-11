Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Décidément, vivement que les préconisations du rapport Bauer soient adoptées par la Ligue. Car comment expliquer que les Girondins de Bordeaux se retrouvent ce soir sanctionnés par la commission de discipline alors que les Ultramarines ont assuré un spectacle magnifique le 12 novembre à l'occasion de la réception de Pau (1-1) pour leur 35e anniversaire ? Des bâches magnifiques, un tifo avec 1987 et 2022 écrit dessus, des fumigènes... Tout y était !

Mais ce soir, la commission de discipline a décidé de sanctionner le FCGB pour craquage de fumigènes et jets d'objets. La partie basse de la tribune Sud sera fermée pour un match plus un autre avec sursis. Et cela alors qu'aucun blessé n'a été recensé, ni incident majeur. Oui, vivement l'instauration de nouvelles règles concernant les spectacles en tribunes !