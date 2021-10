Girondins : la confidence vicieuse de Petkovic à ses joueurs avant le Stade Reims

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux n’ont plus vraiment le choix. S’ils veulent s’éloigner de la zone rouge, ils devront fait un résultat dimanche contre le Stade de Reims au Matmut Atlantique (15h). Pour ce faire, Vladimir Petkovic a demandé plus de vice à ses joueurs.

« Apprendre ce côté un peu vicieux »

« On a besoin dans certains matches d’être plus malins, ce que le coach a dit, et de prendre moins de risques, a révélé Stian Gregersen dans des propos relayés par Girondins4ver. On a remarqué sur les derniers matches qu’à chaque fois qu’on s’est fait égaliser, c’est parce qu’on perdait des ballons bêtement. Contre-attaques, et buts… On doit aller chercher le deuxième but une fois qu’on a marqué. C’est vrai que je dois devenir comme ça, apprendre ce côté un peu vicieux. » Le Stade de Reims est prévenu : les Girondins de Bordeaux joueront plus des coudes qu prévu demain sur leur pelouse.

