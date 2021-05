Girondins : la dette du club est connue, inquiétude pour l'avenir ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

C'était une rumeur, c'est désormais une certitude. Les Girondins de Bordeaux croulent sous les dettes et ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle alors que le club se cherche un repreneur dans les prochains mois. Nos confrères de Sud-Ouest se sont ainsi procurés la plaquette transmise par la Banque Rothschild aux potentiels acquéreurs.

Résultat, ce sont 82 millions d’euros de pertes qui sont annoncés au terme de cet exercice. En cause, notamment, l'épidémie du coronavirus et les tribunes vides, le scandale Mediapro et les droits TV, la masse salariale, et, enfin, de lourdes commissions d’agents. Seule bonne nouvelle, il en faut au moins une..., l'ancienne direction du club avait établi un budget avec une 15e place en Ligue 1. Il ne devrait donc pas y avoir de pertes supplémentaires et peut-être même quelques milliers d'euros gagnés en fonction des résultats lors de la dernière journée, dimanche.

Seule certitude, pour s'offrir les Girondins, il faut déjà s'appuyer sur 100 millions d'euros minimum.