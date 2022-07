Girondins : Lopez assure à 100% que Bordeaux sera en Ligue 2 la saison prochaine

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le projet

« On y croit dur comme fer. On a un projet qui tient la route. C'est un investissement que l'on a fait pour le futur. Pour moi, pour le club, pour l'écosystème ce club a un futur qui est positif. Qui est nettement plus positif que ce qui a été lors de la prise l'année passée. »

Le premier passage de la DNCG

« Lors de la préparation à la première DNCG je pense qu'on pouvait être critiquable sur le sujet de la couverture de vente des joueurs. On a accepté la critique et la motivation qui a été faite pour la décision. Sur les solutions apportées, la direction financière et juridique du club a travaillé. »

La décision finale

« On a les fonds pour aller jusqu'à la fin de la saison. La décision de la DNCG en appel, ce n'est pas juste débouter le club. C'est débouter deux conseils légaux, un tribunal de commerce, un conciliateur. Des gens qui ont accès aux mêmes documents, aux mêmes montants. Tout ce monde a donné une réponse favorable »

Les chances d’être en Ligue 2

« Si les choses sont bien faites, 100%. Il s'agit d'avoir le budget pour la saison, on l'a. On a répondu point par point à toutes les demandes qui ont été faites. Par le texte mais aussi par des actes juridiques »

La justification de la décision

« On n'a toujours pas de motivation de la décision, on trouve cela très grave. La montre tourne. On ne peut pas saisir un appel tant qu'on n'a pas la motivation. Cela fait 48h que le club court un risque majeur. Nous avons apporté toutes les réponses, l'argent est même bloqué sur un compte, et qu'on n'a toujours pas la motivation. Soit elle est extrêmement longue, pour des questions précises et courtes, soit il y a un autre problème. Cette motivation qui manque pose un énorme problème »

Ses attentes

« On n'est pas ici pour mendier. On est ici pour que ce club, qui représente une région, soit remis en Ligue 2. Sportivement, il y est allé tout seul. Mais si on ne mendie pas, c'est parce qu'on a le budget pour toute la saison. On veut que les bonnes décisions soient prises, en faveur du club, de l'écosystème, des employés. Pour la métropole, la perte, c'est 80 millions d'euros. Sans oublier les familles et tout ce qui va avec. On a l'argent, on a les fonds, le budget. On est ici clairement pour ce qui soit décidé soit juste. »

Une affaire personnelle DNCG-Lopez ?

« Si c'était le cas, ce serait grave. Il faudrait savoir pourquoi. La seule raison, ce serait parce que je suis arrivé dans le foot français et que j'ai réussi à prendre des places européennes que d'autres clubs pensaient avoir à tout jamais. Ce serait très grave de se payer 300 emplois pour cela. Je n'espère pas, et je ne pense pas, en tout cas. Mais si c'est cela, c'est plus que grave »

Les incertitudes de la DNCG

« Je vous donne un exemple. Si on venait à mettre en doute un contrat signé entre deux parties sous la loi française. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. »

