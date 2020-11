Girondins : la réponse énervée de Ben Arfa sur ses objectifs persos

On le sait tranchant sur le terrain, on le découvre offensif aussi en conférence de presse. Jusqu'à présent, Hatem Ben Arfa restait très mesuré les rares fois où il se présent devant les médias. Mais avec l'âge, ou parce qu'il apprécie moyennement les critiques formulées à l'encontre de ses Girondins de Bordeaux, le gaucher s'est montré très incisif ce mercredi, à 48h du déplacement à Rennes.

"Questions bateau, donc réponse bateau"

Ainsi, à un journaliste qui lui demandait quels étaient ses objectifs personnels en Nouvelle Aquitaine, HBA a répondu : "Vous posez des questions bateau, donc réponse bateau. Bien sûr que je joue pour le collectif et pour gagner. Il n'y a rien de personnel. Dans un sport co, c'est le collectif qui prime. Intégration réussie, je suis content de l’avenir qui arrive et je suis très serein."

Jean-Louis Gasset doit maintenant espérer que Ben Arfa sera aussi offensif vendredi soir sur la pelouse du Roazhon Park et qu'il saura mener une équipe à la dérive vers la victoire. Ou au moins un nul, ce qui sera pas mal face à un Stade Rennais également en quête de revanche et bien mieux outillé…