Girondins : le bras droit de Gasset monte au front pour Hatem Ben Arfa

Vendredi, Jean-Louis Gasset a délégué sa conférence de presse avant Nîmes – Bordeaux à son fidèle adjoint Ghislain Printant. Comme son acolyte, le « n°2 » des Girondins a pris la défense du très critiqué Hatem Ben Arfa, coupable d'avoir raté son match face à l'OM (0-0) dimanche dernier et dans l'oeil des observateurs.

Pour Ghislain Printant, « HBA » est lucide sur son début d'année 2021 délicat. A Bordeaux, il n'y a aucun doute pour que l'ancien international tricolore revienne à son meilleur niveau : « Il faut savoir qu’Hatem est conscient de ses performances. On attend encore plus mais on va tout faire pour arriver à ce qu’il retrouve la fluidité qu’il pouvait avoir avant sa blessure. On sait qu’il va répondre présent et qu’à partir de là, on retrouve une collectivité performante et à travers lui, par son aisance technique, qu’il nous apporte ce qu’il nous manque sur plan offensif ».

Auteur d'une très bonne fin d'année 2020, Hatem Ben Arfa a été coupé dans son élan par une blessure à la cuisse. Depuis sa reprise, on le voit beaucoup pêcher par excès d'individualisme...