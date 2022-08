Girondins : le club répond sèchement à l'UNFP et s'attaque au Paris FC

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le maintien des Girondins de Bordeaux a déplu à beaucoup de monde. A Villefranche, qui espérait récupérer leur place en L2, mais aussi à des rivaux de la division, comme le Paris FC, qui s'est étonné via son président de la mansuétude des instances à l'égard de ce grand club français. Et puis il y a l'UNFP, qui ne goûte guère la création d'un loft au FCGB pour les joueurs appelés au départ. Eh bien, le club aquitain a répondu à ses critiques ce mercredi via un communiqué.

« Le FC Girondins de Bordeaux regrette de constater que, depuis plusieurs jours, un certain nombre d'interventions, émanant notamment de dirigeants de clubs concurrents ou de syndicats professionnels, visent à remettre en cause la légitimité du club à évoluer en Ligue 2. Ces attaques, purement gratuites, sont plus que surprenantes car elles remettent en cause des décisions de justice, une décision du CNOSF et celle du comité exécutif de la FFF. Le club tient à préciser, s'il en était besoin, que le FC Girondins de Bordeaux respecte les règlements concernant la rémunération des joueurs et les procédures habituelles applicables. »