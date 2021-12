Girondins : le coup de gueule de Lopez contre la FFF

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

"Alors que le Top 14 vient d’affiner son protocole sanitaire, pourquoi la Fédération Française de Football ne fait-elle pas preuve de davantage de souplesse sur ce dossier spécifique ? (...) À ce stade de la pandémie, nous ne pouvons plus prendre le risque et nous nous devons de préserver au maximum la santé de tous. Le Covid touche certaines équipes et il semble clair que le virus touchera la grande majorité des clubs dans les semaines à venir. Il est donc primordial de préserver l’intérêt sportif de la compétition et de prendre en compte le fait que les équipes ne peuvent pas être soumises à cet aléa sanitaire qui fausse la donne. À ce jour, nous continuons de dialoguer avec la FFF pour envisager les meilleures solutions possibles afin d’éviter de proposer un spectacle qui ne serait pas digne de la Coupe de France", a déclaré le président du club girondin dans un communiqué.