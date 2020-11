Girondins : le début de la fin pour Gasset à Bordeaux ?

« Cela fait deux ans que ça dure. Moi, je vous dis Bordeaux est mauvais. Il n'y a pas de cœur » : Jean-Louis Gasset, toujours aussi franc du collier, a tenu des propos aussi durs que réalistes le week-end dernier après la défaite des Girondins à Monaco. Et sur France Bleu Gironde, le journaliste Clément Carpentier a commenté les propos de Laurent Koscielny en conférence de presse. Le capitaine bordelais avait rejoint son entraîneur par rapport à l'état d'esprit du groupe.

D'autres naufrages collectifs annoncés

« Le capitaine bordelais Laurent Koscielny a utilisé des mots très forts et très durs vis-à-vis de ses coéquipiers à la fin de la rencontre, a commenté Carpentier, dans des propos retranscrits par Girondins4Ever. Evidemment, il s’englobe dedans. Il les appelle à une remise en question individuelle et à prendre leurs responsabilités. Si la situation n’est pas encore dramatique – Bordeaux est 12ème de Ligue 1 grâce à quelques victoires à domicile – elle pourrait très vite le devenir. Après la réception de Montpellier samedi, les Girondins se déplaceront à Rennes et Paris, autant dire que si rien ne change d’ici là il pourrait y avoir bien d’autres naufrages collectifs du côté des Girondins ». Un avis qui résume le pessimisme ambiant, en Gironde.