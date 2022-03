Girondins : le discours inquiétant de Guion après la défaite contre Troyes

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce dimanche, quatre des cinq dernier du classement de Ligue 1 s'affrontaient. Forcément, c'était malheur aux vaincus. Et c'est tombé sur les Girondins de Bordeaux (et le FC Metz), battus par Troyes (0-2) à domicile. Après la rencontre, l'entraîneur du FCGB, David Guion, a pointé du doigt les lacunes de son équipe et on ne peut pas dire que ce soit très réjouissant pour la suite !

"C'est cette justesse technique que je regrette"

"C'est la grosse déception des joueurs, du staff, de l'environnement, a-t-il déclaré au micro d'Amazon. Nous sommes très très déçus après ce match. Encore une fois, en termes de volonté, je n’ai pas grand-chose a reprocher à mes joueurs. Mais après, je trouve que dans la justesse technique, on a été trop pauvres. On a beaucoup eu le ballon, mais on l'a très mal utilisé dans les trente derniers mètres malgré les nombreux centres que nous avons faits. On a peu été dangereux. On sort avec une énorme déception. Mon idée était surtout de jouer dans un premier temps chez eux, d'abuser de jeu long, d'être sur les deuxièmes ballons. Je trouve qu'en début de match, on était dans ce qu'on s'était dit. Troyes était sur un jeu de transition, ils ont été très peu dangereux. Troyes n'a eu que 9 ballons dans notre surface donc je pense que là où nous avons été en difficulté, c'est plutôt sur notre justesse technique."

"Les garçons essayent de faire de leur mieux en termes d'état d'esprit, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans un premier temps, il a fallu mettre en place toute cette organisation, cette discipline, c'est important, mais aussi à travers ce genre de match là, d’être beaucoup plus juste et concerné techniquement, pour pouvoir faire des différences. On ne peut pas avoir 25 centres, et autant de balles dans les trente mètres sans se créer des situations. C'est cette justesse technique que je regrette." Et le problème, c'est que ça, ça ne se résout pas en si peu de temps !