Girondins : le FCGB pénalisé par la mairie face au rugby ?

Le rugby favorisé à Bordeaux ? Les supporters des Girondins ont le droit de se poser la question à la lecture de Sud-Ouest. En effet, ils y apprendront que la mairie de la ville a décidé de faire un geste financier fort en direction de l'UBB afin de régler un conflit tournant autour du naming du stade Chaban-Delmas, chose qu'elle s'est refusée à faire avec le FCGB…

"Le conseil municipal de Bordeaux a voté ce mardi une exonération de loyer de 100.000 euros à l'UBB, peut-on lire dans le quotidien régional. Une convention lie la ville et le club pour qu'il y joue ses matches. Elle prévoit une part fixe annuelle de 100.000 euros et une part variable correspondant à 2% des recettes billetterie. La crise du covid-19 est passée par là. De nombreux matches n'ont pas pu se jouer. Pour accompagner le club "dans cette période difficile", le conseil a voté la gratuité de la redevance fixe pour l'année 2020 et le premier semestre 2021. Un coup de pouce au sport professionnel que les élus bordelais n'avaient pas accordé aux Girondins de Bordeaux sous l'ère King Street quand la question avait été débattue à la Métropole : "Il ne s'agissait ni des mêmes sommes (4,7 M€) ni de la même structure d'actionnariat", explique Mathieu Hazouard, adjoint aux Sports."