Girondins : le futur coach de Bordeaux nommé après le RC Lens ?

Vladimir Petkovic limogé lundi après l'humiliation subie par les Girondins de Bordeaux à Reims (0-5), le club aquitain devrait nommer David Guion dans les prochains jours afin de répondre à l'urgence de la situation et sauver le club de la relégation.

Pour autant, si l'on en croit Sud-Ouest, cette arrivée quasiment actée ne devrait pas se faire avant le match de dimanche (17h05) opposant les Girondins au RC Lens à Bollaert. En effet, la prise de fonction de David Guion (54 ans) ne serait prévue que pour lundi prochain, une fois que les derniers détails financiers seront réglés.

Face aux Sang et Or, ce sera au duo d'intérimaires Jaroslav Plasil-André Monteiro de faire le travail. On devine que, dans ces conditions, Bordeaux signerait des deux mains pour un partage des points dans l'Artois.