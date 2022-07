Girondins : le nouveau staff technique dévoilé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Cette saison, les Girondins évolueront bel et bien en Ligue 2. Après plusieurs appels, les dirigeants ont obtenu gain de cause après du CNOSF et de la FFF. Cependant, la saison de Ligue 2 commence dans deux jours et la préparation du club n’a pas été celle attendue. Avant le début de cette saison, le club vient de présenter les nouveaux membres du staff technique.

Trois nouveau

Dans un communiqué, publié ce jeudi 28 juillet, les Girondins ont annoncé l’arrivée de trois nouveau membres : « Le FC Girondins est heureux d’accueillir trois nouveaux membres dans le staff de l’équipe professionnelle. Bienvenue à Denis Zanko (entraîneur adjoint), Josep Pascual (entraîneur des gardiens) et Guilherme Gomes (préparateur physique) ! »

Les deux premiers se sont engagés jusqu’à la fin de la saison tandis que le troisième a signé pour deux ans.