Girondins : le Qatar, les ultras, GACP… De Tavernost lâche quelques vérités cinglantes

C'est une longue et belle interview que Nicolas de Tavernost a accordé à Sud-Ouest. Dedans, le PDG de M6 fait part de son amour pour les Girondins de Bordeaux, des raisons qui ont poussé son groupe à vendre le club, mettant en cause l'attitude des supporters ayant longtemps réclamé plus de moyens, mais, surtout, il reconnaît que GACP n'était sans doute pas le meilleur repreneur. Morceaux choisis.

"Nous nous sommes probablement trompés"

"Pourquoi avoir vendu ? L'arrivée des Qataris au PSG a changé la nature du championnat et nous avons commencé à concourir avec des gens qui n'avaient plus la même taille. Ça devenait une compétition de milliardaires, ce que nous ne sommes pas. Et puis, nous avons été un peu déçus par certains qui nous demandaient de partir. Ça ne nous a pas fortement encouragés à rester lorsqu'à la moindre difficulté, nous n'étions plus ménagés. Avec tout cela cumulé, vous finissez par prendre la décision de céder le club."

"Lorsque nous avons cédé le club, nous avons proposé d'aider à la succession, en matière de choix d'entraîneurs, de dirigeants… Ils ne l'ont pas souhaité. C'est leur affaire, je respecte cela. Sur GACP, nous avons une grosse déception. Nous pensions que ces gens resteraient sur la durée car ils venaient avec King Street, qui a de gros moyens. Nous nous sommes probablement trompés, puisqu'ils sont repartis. Nous avons mal vécu la période intermédiaire, avant la finalisation de la vente, avec l'entraîneur Poyet qui était leur choix."