Girondins : le tour de force de Gérard Lopez pour remplir le stade face au FC Nantes

S'il y a une constante entre le projet GACP et celui de Gérard Lopez, c'est le manque de public à Bordeaux. Un problème au demeurant historique puisque Lescure comme le Matmut affichent très rarement complet. Hormis les fidèles Ultramarines, le public girondin n'est pas très assidu ni passionné. Mais Gérard Lopez et son équipe ont décidé de remédier à ce problème pour l'affiche du 17 octobre contre le FC Nantes.

Ce jour-là, le club omnisports fêtera ses 140 ans. Car oui, les Girondins de Bordeaux ont bien été créés en 1881, leur section football voyant le jour sept années plus tard. Pour ce qui était autrefois le derby de l'Atlantique, l'un des matches les plus attendus de Ligue 1, le FCGB propose des places au tarif unique de 9€. Et non seulement les spectateurs pourront assister à un choc contre un rival historique mais en plus, ils auront droit à un match des légendes dans la foulée. Un bon programme ! De quoi remplir enfin le Matmut ?

Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de fêter ses 140 ans ! 🎂



Venez en nombre célébrer l'anniversaire des Girondins !

Tout le stade à 9€ pour une double affiche historique : Bordeaux-Nantes suivi du match des légendes ! ⚽ 💙



Infos ➡ https://t.co/qGdh82iSw1 pic.twitter.com/YLkhtSHNhB — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 29, 2021