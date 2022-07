Girondins : le tribunal de commerce de Bordeaux donne son feu vert !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’avenir des Girondins de Bordeaux se joue dans les prochaines heures. Le club scapulaire a été rétrogradé en National 1 par la DNCG mais a décidé de faire appel devant le CNOSF. Avant cette audition, le club est passé devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Ce dernier vient de donner une réponse favorable au club de Gérard Lopez.

L’accord de conciliation homologué !

En effet, via un jugement, le tribunal de commerce de Bordeaux a décidé, ce mardi 19 juillet, d’homologuer l’accord de conciliation entre les Girondins de Bordeaux et ses créanciers, les fonds d’investissement américains King Street et Fortress.