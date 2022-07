Girondins : le verdict de la commission d'appel est tombé !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Dimanche soir, Romain Molina parlait de l'appel des Girondins de Bordeaux devant la DNCG de la FFF. Il expliquait que cette dernière prononçait rarement de grosses sanctions contre les clubs historiques. Sous-entendu : le FCGB ne risque rien. Il avait tort... En effet, ce mardi, la commission d'appel a décidé de confirmer la rétrogradation des Girondins en National 1.

Et le pire est peut-être encore à venir. En effet, le journaliste de 20 Minutes Clément Charpentier explique que Gérard Lopez pourrait envisager le dépôt de bilan et une liquidation judiciaire, ce qui enverrait le club dans les profondeurs des divisions amateurs nationales. Quand on pensait que Bordeaux avait touché le fond, sa direction creuse encore...

🔴⚽️La commission d'appel DNCG de la FFF confirme la rétrogradation administrative des @girondins en National 1. Le club est désormais en grand danger avec un possible dépôt de bilan et une liquidation judiciaire. Plus d'informations à venir. #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/XxSpmeLEbK — Clement Carpentier (@clementcarpet) July 5, 2022

Pour résumer Alors que l'optimisme était de mise du côté des Girondins de Bordeaux, la commission d'appel de la DNCG a confirmé la rétrogradation en National 1. Le risque est maintenant que les dirigeants prononcent un dépôt de bilan...

