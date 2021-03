Girondins : les attaques de Yacine Adli explicitées

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il y a trois semaines, après un 0-0 décevant face à neuf joueurs de l'OM, Yacine Adli avait lâché ce qu'il avait sur le cœur en conférence de presse. Le milieu de terrain avait notamment déclaré : "On ne peut pas jouer le haut du tableau avec toutes ces ondes négatives". Selon lui, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs en fin de contrat aux Girondins de Bordeaux plombe l'ambiance. Mais le journaliste de Canal+ Philippe Carayon estime qu'il n'y a pas que ça. Interrogé sur l'ambiance régnant au FCGB, il a expliqué :

"C’est franchement insupportable"

"C’est tout un contexte, un projet, sur lequel on a tellement peu d’éléments finalement quant aux réelles volontés de l’actionnaire américain. Je veux dire qu’heureusement que le public n’est pas dans les stades… Pour avoir assisté juste avant la fermeture à pas mal de matches à Bordeaux, c’est franchement insupportable. Vous avez tout le virage sud qui passe son temps non pas à encourager l’équipe, mais à scander tout le temps ‘Longuépée démission’."

"Je ne prends pas partie dans ce conflit, je le maitrise trop mal, mais c’est contreproductif. Quand Adli dit qu’il y a des conflits internes et externes, c’est ça ! Quand vos supporters ne vous supportent plus, ça fait beaucoup de problèmes. On aimerait un peu de clarté sur le projet."