Girondins : les conditions de la vente du club dévoilées

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Exit King Street. L'actionnaire américain a annoncé fin avril qu'il souhaitait se désengager des Girondins, et le FCGB est aujourd'hui placé sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux.

Le club est à vendre et Le Parisien estime son prix à 130 M€ minimum. Selon le quotidien, les dettes s'élèvent à 70 M€, dont 40 M€ de prêt au fonds d'investissement américain Fortress. Et les investisseurs intéressés devront prévoir 60 M€ pour faire valider les comptes auprès de la DNCG. Une liquidation judiciaire et une relégation administrative en National 2 ne seraient pas à écarter...