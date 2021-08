Girondins : les nouveaux maillots enfin dévoilés

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Ils vont faire parler. Alors que Gérard Lopez a tenu à revenir au logo historique des Girondins de Bordeaux, ce dernier ne figurera pas sur le maillot domicile et extérieur de la saison prochaine. Comme l’a révélé Girondinfos sur son compte twitter, le design des maillots domicile et extérieur fait état de l’apparition du nouveau sponsor maillot Winamax, la présence du désormais ancien logo, « Girondins Bordeaux », et l’absence du scapulaire sur le maillot extérieur blanc.

Un troisième maillot avec le « vrai » logo ?

Alors que le porte parole du groupe d’ultras des Girondins de Bordeaux - les Ultramarines - Florian Brunet, a appelé au boycott des deux premières tuniques car ils rappellent l’ère Frédéric Longuépée, il a également ajouté que le 3ème maillot devrait lui porter l’emblème historique des Girondins et a invité les supporters à investir de l’argent plutôt dans ce maillot.

🚨En exclusivité, voici les nouveaux maillots @girondins pour la saison 2021/2022 : pic.twitter.com/IhQTzVluo5 — Girondinfos (@Girondinfos) August 4, 2021