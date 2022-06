Girondins : les salariés mis au courant d'un possible dépôt de bilan !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

C'est une information terrible que vient de dévoiler Sud-Ouest : une réunion s'est tenue ce jeudi au Haillan entre les dirigeants et les salariés des Girondins de Bordeaux. Les premiers ont expliqué aux seconds que s'ils ne trouvaient pas d'accord avec Fortress et King Street pour l'abandon de certaines créances, alors le dépôt de bilan sera inévitable et le FCGB tombera en National 3.

Les fonds de pension doivent récupérer une partie de la vente de plusieurs joueurs. S'ils acceptent de faire une croix dessus, alors les Girondins pourront espérer éponger les quelques 40 M€ de déficit qui les plombent. Mais s'ils ne veulent pas, et selon L'Equipe, ce serait plutôt la tendance, alors ce monument du football français ira faire un tour dans les divisions amateurs, comme Strasbourg, Reims ou Bastia avant lui...

Les salariés des Girondins ont été prévenus ce matin par le DG Thomas Jacquemier : si aucun accord n'est trouvé avec KS et Fortress pour convaincre la DNCG, le dépôt de bilan sera inévitable et la liquidation judiciaire probable https://t.co/93YDlmOiMs — Vincent Romain (@VinceRomain) June 16, 2022

Pour résumer Les salariés des Girondins de Bordeaux ont été mis au courant que si aucun accord n'était trouvé avec les Fortress et King Street, le dépôt de bilan serait acté. Et alors, le club repartirait en National 3, la plupart du personnel licencié...

Raphaël Nouet

Rédacteur