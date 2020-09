Girondins : les Ultramarines continuent de mettre la pression à Longuépée

La scène s'est produite hier lors d'une étape du Tour de France : un supporter situé sur le bas côté a brandi une banderole "Longuépée démission" au moment où le peloton (et les caméras) passait. Le quotidien Sud Ouest a voulu savoir s'il s'agissait d'un ultra, dépêché par ses collègues sur Bordeaux pour continuer à faire passer un message qu'ils martèlent depuis des mois.

Eh bien, la réponse est non, comme l'a expliqué le porte-parole des Ultramarines à Sud Ouest : "Nous n’y sommes pour rien. Nous n’étions pas au courant. Ce n’est pas une action du groupe mais cela nous a beaucoup amusés. Et montre que la contestation se poursuit et ne se limite pas aux Ultramarines. Seul son départ pourra apaiser les choses. Mais en attendant, il n’y a plus aucun travail en commun”.

Le conflit toujours présent

Ainsi donc, même si le sportif a occulté le reste depuis la reprise du championnat, le conflit est toujours d'actualité entre les ultras des Girondins et Frédéric Longuépée. Pourtant, le remplacement de Paulo Sousa par Jean-Louis Gasset et les deux bons premiers matches (nul contre Nantes, victoire à Angers) semblaient avoir apporté un peu de sérénité en Gironde. Ce n'est donc pas le cas. Et la motivation des Ultramarines, on se demande comment le FCGB va pouvoir sortir indemne de cette crise…