Girondins : Longuépée poursuit sa guerre avec les supporters, un ancien du LOSC choqué

La guerre entre Frédéric Longuépée et les supporters des Girondins de Bordeaux se poursuit. Hier, les Ultramarines ont expliqué que le président bordelais « continue sa guerre sale » alors que le club tout entier a demandé l’union sacré.

Une plainte contre Florian Brunet, porte-parole du principal groupe de supporters des Girondins de Bordeaux, aurait même été déposé par le président bordelais alors que plusieurs supporters seraient convoqués au commissariat pour être entendues par la police. C’en est trop pour Ludovic Obraniak.

« S'il faut choisir entre toi et Longuépée… »

« Je n’ose imaginer la honte que tu peux ressentir ! Poursuivi par le club à qui tu as voué une grande partie de ta vie ! Ce club est aujourd’hui prisonnier et coupable malgré lui… Si il faut choisir entre toi et Longuépée… Sache que tu as tout mon soutien », a tonné l’ancien milieu du LOSC et du FCGB sur Twitter.