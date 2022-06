Girondins : Lopez annonce combien d'argent il doit encore trouver pour que Bordeaux reste en Ligue 2

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, a fait le point sur l’avenir du club girondin, relégué provisoirement en National 1 après le passage devant la DNCG.

"Est-ce que les Girondins de Bordeaux aujourd'hui sont en Ligue 2 ? Factuellement, la réponse est non. Est-ce que les Girondins de Bordeaux y croient ? Clairement oui. On ne passe pas par ces moments-là si on n'y croit pas dur comme fer. Il faut qu'on bosse pour y être. Moi qui y bosse tous les jours, je vous dit que j'y serai à 100%", a lâché Gérard Lopez. Avant cela, il a annoncé qu’il restait encore 22 millions d’euros à trouver pour que Bordeaux reste en Ligue 2.

Fabien Chorlet

Rédacteur