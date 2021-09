Girondins : Lopez coupe la tête d'un historique mais en sauve un autre

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Arrivé en pleine intersaison, Gérard Lopez n'a pas de temps à perdre s'il veut que son plan pour les Girondins de Bordeaux fonctionne. Raison pour laquelle l'ancien patron du LOSC ne fait pas dans le sentiment. Et ne regarde pas les états de service des uns et des autres. 20 Minutes nous apprend ainsi qu'Alain Roche, formé au club dans les années 80 et revenu il y a un an pour occuper les fonctions de directeur sportif, va être mis à la porte.

Admar Lopes occupant en gros ses fonctions sans en avoir le titre, l'ancien défenseur ne s'occupait plus du sportif chez les hommes depuis deux mois. Un départ est négocié, qui devrait être officialisé prochainement. En revanche, un autre historique, Patrick Battiston, devrait conserver ses fonctions à la tête du centre de formation. Il ne faudrait pas que le ménage soit trop important…

