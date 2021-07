Girondins : Lopez et Gasset ont eu une franche explication

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que Bordeaux affrontait Caen en match amical ce samedi, Gérard Lopez en a profité pour s’entretenir avec l’actuel coach, Jean Louis Gasset, afin d’évoquer l’avenir du technicien mais également des projets à venir avec la reprise du club. « On se connaissait de loin par personnes interposées mais il m’a dit qu’il avait besoin d’un premier contact. Ces questions tournaient beaucoup autour de la saison dernière, sur pourquoi elle avait été si difficile. Il fallait parler d’état d’esprit, de complémentarité. Je lui ai dit du mieux possible comment je l’ai ressentie », a déclaré l’entraineur bordelais au journal Sud Ouest.

L’expérimenté entraineur a soutenu une « discussion entre deux personnes franches et expérimentées » et apprécié « l'honnêteté de l'échange ». Cependant son avenir semble lui rester flou. « Le président décidera. Il m’a dit : « il reste encore deux étapes pour que j’ai les clés. Dès que je suis propriétaire, je vous fais savoir. » J’ai dit OK. On ne va pas tirer de plans sur la comète. ». Affaire à suivre.

